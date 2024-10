Biểu diễn kèn truyền thống Tárogató Hungary

Tối 31-10, Nhạc viện TPHCM tổ chức chương trình diễn kèn truyền thống tárogató József Terék & The Heritage of Hungary Music.

Đây sự kiện văn hóa tôn vinh nghệ thuật truyền thống Hungary, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hungary.

Tham gia biểu diễn trong chương trình là nghệ sĩ nổi tiếng József Terék và nghệ sĩ dương cầm Yến Nhi. Buổi diễn đã đem đến cho khán giả yêu nhạc những làn điệu tinh hoa của âm nhạc Hungary như: Hungaryan historical songs, Folksong arrangements, Dances from Korond, Trianon walzer, Verbunk of Pest county, Jewish-gipsy Fantasy, An evening in the village…

Tiến sĩ, nghệ sĩ József Terék là nhà soạn nhạc, giám đốc âm nhạc, nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian được trao tặng Huân chương Chữ Thập Vàng Hungary. Ông được trao giải thưởng Hòa bình Quốc tế Châu Á Sino-Phil và giải thưởng Ex Libris.

Trong hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ József Terék đã lưu diễn tại 40 quốc gia với gần 150 chuyến lưu diễn ở các lễ hội âm nhạc thế giới, nhà hát, trường đại học, cuộc thi nhạc sĩ thế giới, hội nghị và các sự kiện nghi thức của đại sứ quán.

Nghệ sĩ Trần Yến Nhi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, hiện là giảng viên Nhạc viện TPHCM. Cô theo học piano từ năm 2005, đến năm 2015 tốt nghiệp hạng xuất sắc bậc Trung cấp tại Central Music School trực thuộc Nhạc viện P.I. Tchaikovsky. Năm 2022 tốt nghiệp hạng xuất sắc bậc đại học và năm 2024 tốt nghiệp nghiên cứu sinh chuyên ngành biểu diễn piano tại Nhạc viện P.I. Tchaikovsky.

THÚY BÌNH