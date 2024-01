Bình Định: Liên tục phát hiện thịt heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối

Ngày 14-1, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã An Nhơn và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp của thị xã này đã kiểm tra, phát hiện 300kg thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ tại địa bàn.

Số thịt heo trên được các đơn vị chức năng phát hiện trong ngày 14-1 tại cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống do bà P.T.S. (ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, bà S. không xuất trình được các chứng từ, hóa đơn và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Đơn vị chức năng thu giữ toàn bộ số thịt heo không rõ nguồn gốc tại cơ sở bà S. để tiêu hủy. Ảnh: Cục QLTT Bình Định

Qua đó, đơn vị chức năng đã lập biên bản kiểm tra, xử phạt và tạm giữ toàn bộ số thịt heo khoảng 300kg. Số thực phẩm này sẽ được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

Cũng theo tin từ Cục QLTT Bình Định, hôm 3-1, cũng tại thị xã An Nhơn, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục QLTT tỉnh Bình Định) đã kiểm tra, phát hiện 217kg thịt heo không rõ nguồn gốc và chứng từ, hóa đơn. Số thịt heo được phát hiện tại hộ kinh doanh do ông B.T.L. (trú tại thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn) làm chủ.

Số thịt heo phát hiện trước đó tại hộ nhà ông L.. Ảnh: Cục QLTT Bình Định

Đáng chú ý, toàn bộ số thịt heo được chứa trong các thùng xốp không nhãn hàng hóa, không có dấu kiểm soát giết mổ và đang trong quá trình phân hủy, có mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh thú y. Ngay khi phát hiện, đơn vị chức năng đã thu giữ toàn bộ số thịt heo bẩn để đưa đi tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định.

NGỌC OAI