Bình Dương: Gần 280 cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy

Sáng 26-8, Công an tỉnh Bình Dương triển khai tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CNCH) cho gần 280 cán bộ là Chủ tịch UBND cấp xã và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Gần 280 cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC

Theo đó, đợt tập huấn nhằm trang bị, bổ sung kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công tác kiểm tra về PCCC-CNCH cho Chủ tịch UBND cấp xã, Công an cấp xã, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy nổ và tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã tham gia thảo luận về công tác PCCC

Bên cạnh đó, đợt tập huấn cũng giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền PCCC-CNCH cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác này của UBND cấp xã và Công an cấp xã.

Đối tượng tham gia là Chủ tịch UBND cấp xã và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương, các nội dung buổi tập huấn đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng chống cháy nổ hiện nay. Trong đó, đáng chú ý là việc hướng dẫn quy trình thực hiện, nội dung kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; việc đình chỉ, tạm đình chỉ do vi phạm an toàn PCCC và phục hồi hoạt động; việc tham gia điều tra, giải quyết vụ cháy nổ theo quy định pháp luật...

