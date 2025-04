TP Dĩ An, Bình Dương: Công bố quy hoạch chung và xúc tiến đầu tư

Theo đó, quy mô diện tích lập quy hoạch 6.010ha. Phía Bắc giáp TP Tân Uyên, phía Nam giáp TP Thủ Đức (TPHCM), phía Đông giáp TP Biên Hòa (Đồng Nai) và TP Thủ Đức, phía Tây giáp TP Thuận An.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và TP Dĩ An tham dự chương trình

TP Dĩ An được chia thành 3 phân vùng phát triển. Trong đó, vùng đô thị phía Đông đường sắt Bắc - Nam là trung tâm chính trị văn hoá, xã hội, thương mại…; lấy trung tâm đô thị và Đại học Quốc gia TPHCM làm hạt nhân.

Lãnh đạo UBND TP Dĩ An ký kết nhiều chương trình hợp tác đầu tư với doanh nghiệp

Dĩ An phân 5 khu đô thị. Trong đó, khu đô thị số 1 là khu trung tâm, gồm một phần các phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa, Bình An và Tân Đông Hiệp. Chức năng là đô thị trung tâm hành chính chính trị, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ của thành phố Dĩ An...



Theo Chủ tịch UBND TP Dĩ An Võ Văn Hồng, thành phố sẽ tập trung thực hiện tuân thủ theo quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án theo Quy hoạch chung thành phố gồm: dự án ưu tiên và phân kỳ đầu tư thực hiện và tập trung Bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch.

TP Dĩ An kỳ vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước cùng chung tay phát triển thành phố, biến những mục tiêu và chiến lược quy hoạch trở thành hiện thực.

Lãnh đạo TP Dĩ An đã trao quyết định đầu tư cho 5 dự án đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn và ký kết hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đối với 7 công ty, doanh nghiệp.

Sáng cùng ngày, UBND TP Dĩ An đã tổ chức lễ khởi công công trình Trường THCS Bình Thắng; Khánh thành đường D9, phường Tân Đông Hiệp và Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, phường Bình Thắng.

XUÂN TRUNG