Bình Phước: Bắt đối tượng dùng dao đâm tài xế xe ôm để cướp tài sản

Ngày 30-7, thông tin từ Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Lai Văn Phát Nhật Trường (sinh năm 1993, ngụ khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Lai Văn Phát Nhật Trường tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 29-7, Lai Văn Phát Nhật Trường thuê ông Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1968, ngụ TPHCM) hành nghề xe ôm, chở đối tượng này đi từ TPHCM đến huyện Bù Đốp. Đến khoảng 0 giờ cùng ngày, khi đi đến đoạn đường vắng gần Cửa khẩu Hoàng Diệu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, giáp Vương quốc Campuchia, Trường dùng dao làm bếp đâm liên tiếp vào người ông Khải nhằm giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Lai Văn Phát Nhật Trường ghi lời khai tại cơ quan công an

Mặc dù bị đâm liên tiếp nhiều nhát nhưng ông Khải vẫn cố gắng dùng sức chống cự và hô hào người dân đến ứng cứu. Khi một số người đến nơi, Trường hoảng sợ bỏ chạy.

Nhận tin báo từ nạn nhân, sau 10 tiếng vào cuộc truy xét, đến trưa ngày 30-7, Công an huyện Bù Đốp phối hợp với các lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt được đối tượng Trường. Tại Công an huyện Bù Đốp, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

BÙI LIÊM