Tạm giữ chồng của người phụ nữ giết người, cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức

Để phục vụ việc điều tra, công an vừa tạm giữ chồng của người phụ nữ đã giết cô gái, cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM).

Liên quan vụ “Người phụ nữ giết người, cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 2-10, Công an TP Thủ Đức đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung (sinh năm 1984, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Công an cũng tạm giữ chồng của Dung để phục vụ việc điều tra vì có liên quan.



Tại cơ quan công an, Dung thừa nhận hành vi dùng dao sát hại chị T. (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An, là người bán rau), cướp tài sản do mâu thuẫn tiền bạc. Sau khi đâm chị T. tử vong, Dung lái xe máy trở về nhà ở TP Thủ Đức cùng con dao gây án.

Lúc này, chồng của Dung thấy vậy nên hỏi thì Dung nói là đã đâm chết người. Chồng Dung vội mang bộ đồ vợ mình mặc đi đốt nhưng lửa bén trúng người, dẫn tới bị bỏng. Dung cũng vào nhà tắm rửa sạch vết máu và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Trước đó, trưa 30-9, một số người đi ăn trưa về đến bãi xe ở chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM) thì phát hiện chị T. nằm chết cạnh vũng máu, nên báo công an.

Công an trích xuất camera an ninh, xác định Dung là nghi phạm gây án. Đáng nói, trong lúc Dung dùng dao sát hại chị T., có người đàn ông đứng nhìn nhưng lại không can ngăn.

Hai giờ sau, công an bắt giữ được Dung. Bước đầu, Dung khai do mâu thuẫn chuyện tiền bạc nên sát hại chị T. để cướp tài sản.