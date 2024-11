Bình Phước: Chú trọng đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội mang chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, tự lực, tự cường và phát triển bền vững”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông tặng hoa chúc mừng đại hội

Tham dự có: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương.

Một tiết mục văn nghệ tại đại hội

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết tâm thư và chương trình hành động của đại hội lần thứ III năm 2019, đến nay toàn bộ 100% xã vùng DTTS có đường ô tô đến trung tâm xã, trạm y tế và trường học được tăng cường đầu tư. Chương trình đặc thù của tỉnh mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo DTTS đạt được kết quả ấn tượng. Sau 5 năm thực hiện đã giảm 6.598 hộ nghèo DTTS, ước đến cuối năm 2024 toàn tỉnh chỉ còn 324 hộ nghèo DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu chỉ đạo đại hội

Thông qua các hoạt động kinh tế, xã hội ở địa phương, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được thường xuyên giao lưu, chia sẻ cùng nhau, cùng mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển, khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày một vững chắc; góp phần củng cố nền quốc phòng - an ninh của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương các cá nhân, tập thể tại đại hội

Dịp này, đại hội cũng đã tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Dân tộc cho 5 cá nhân, bằng khen cho 5 cá nhân và 1 tập thể; tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp chung vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng DTTS toàn tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết tâm thư và chương trình hành động của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2019, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có sự chuyển biến rõ nét; cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, mọi mặt đời sống xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã không ngừng cải thiện, nâng cao.

Ông Y Thông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại đại hội. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc; tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS tại địa phương.

Bình Phước hiện có hơn 1 triệu dân, với 41 thành phần dân tộc cùng sinh sống đoàn kết, trong đó 40 thành phần DTTS, với gần 201.500 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Các dân tộc chung sống đan xen trên địa bàn của 111 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố.

BÙI LIÊM