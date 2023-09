Bình Phước: Khẩn trương tìm kiếm thanh niên bị nước lũ cuốn mất tích

Chiều 28-9, ông Nguyễn Văn Quyết, Chánh Văn phòng Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng vẫn đang ra sức tìm kiếm một thanh niên bị lũ cuốn trôi khi lưu thông qua cầu vào đêm cùng ngày.

Nạn nhân được xác định là anh Trương Quốc Hội (25 tuổi, ngụ thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng).

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Trương Quốc Kiều đến Công an xã Phước Sơn trình báo vụ việc, khoảng 3-4 giờ sáng, con trai ruột của ông là Trương Quốc Hội chạy xe gắn máy chở anh Phan Văn Ba (37 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) đi từ thôn 5, xã Phước Sơn, hướng ra đường ĐT755. Khi đến giữa cầu thuộc suối Đắk Tơ, thời điểm này, do mưa lớn, nước tràn qua cầu, chảy xiết khiến anh Hội không làm chủ được tay lái, đổ xe và bị cuốn trôi xuống suối mất tích. Anh Ba may mắn nhảy xuống kịp, chạy thoát lên bờ.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do suối Đắk Tơ rộng (khoảng 8m) chảy ra sông Đồng Nai nước chảy xiết, địa hình hiểm trở nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Hiện các lực lượng đang tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân với hy vọng có kết quả trước khi trời tối và mưa giông kéo đến.