Bình Phước: Khởi hành cứu trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện công văn số 93/CTĐ ngày 12-9 của Hội chữ thập đỏ tỉnh, 4 giờ sáng ngày 13-9, nhóm thiện nguyện tỉnh do ông Hồ La Thăng làm trưởng đoàn đã khởi hành chuyến thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi).

Nhóm thiện nguyện tỉnh Bình Phước khởi hành chuyến thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3

Tổng trị giá của chuyến hoạt động thiện nguyện là 3 tỉ đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: sữa, nước suối đóng chai, mì gói, lương khô, quần áo, áo phao, bỉm, được vận chuyển bằng 2 xe ô tô tải.

Các địa phương đoàn sẽ đến tặng quà gồm: Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang. Đối tượng là các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại của bão số 3

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, trước đó, chiều 12-9, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Lễ phát động đã kêu gọi ủng hộ được 76 triệu 300.000 đồng và sẽ tiếp tục được đóng góp.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Phước quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại của bão số 3

Cũng trong chiều 12-9, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ngay sau lời kêu gọi của Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ phát động đã trực tiếp quyên góp được tổng 346.447.000 đồng. Sau lễ phát động này, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các phòng, trại, cơ quan, công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn trương tổ chức lễ phát động, vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhanh chóng tập hợp các nguồn ủng hộ để chuyển đến đồng bào miền Bắc.

