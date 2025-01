Bình Phước: Khởi tố tổng giám đốc lừa đảo bán đất nền, chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng

Ngày 5-1, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Chí Trung (sinh năm 1995, thường trú phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; nơi ở tại ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.