Bình Phước: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, một người đàn ông bị đánh tử vong

Ngày 14-5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến một người tử vong.