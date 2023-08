Bình Phước: Nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử

Đến cuối giờ chiều ngày 20-8, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước và người dân vẫn đang nỗ lực tìm nam thanh niên nghi nhảy cầu xuống dòng sông Bé (đoạn quốc lộ 14, qua tỉnh Bình Phước), mất tích vào trưa cùng ngày.

Thông tin ban đầu, trước đó khoảng 11 giờ cùng ngày, một số người dân đi qua cầu Nha Bích thuộc tuyến quốc lộ 14 (ấp 7, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài) phát hiện một nam thanh niên chạy xe gắn máy màu đỏ dừng giữa cầu. Sau đó, người này bất ngờ nhảy từ cầu xuống dòng sông Bé mất tích.

Thấy vậy, người dân đã gọi điện cấp báo đến công an. Ngay lập tức, Công an tỉnh Bình Phước đã điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đến hiện trường phối hợp với công an địa phương, sử dụng các phương tiện chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân.

Qua xác minh, nạn nhân là P.T.N. (24 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Đến thời điểm hiện tại, mặc dù lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp và người dân đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.