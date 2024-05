Bình Phước: Tuyên dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa và lựa chọn các chuyên đề hàng năm. Do đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Từ kết quả học tập và làm theo Bác, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện đến nay, Bình Phước tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến rõ nét. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại được mở rộng.

Đến nay, tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng như: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 điển hình được giao lưu toàn quốc, gặp gỡ Tổng Bí thư; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Cấp tỉnh đã trao bằng khen cho 116 điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; cấp huyện tuyên dương, khen thưởng cho 1.632 điển hình; cấp xã tuyên dương, khen thưởng cho 3.356 điển hình.

Cũng dịp này, tỉnh đã vinh danh và biểu dương 1 tập thể và 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen năm 2023; 9 tập thể và 14 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

