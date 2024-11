Bình Phước: Uống rượu say lăng mạ CSGT, một công dân phải xin lỗi công khai

Thông tin từ Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, sáng 5-11, Công an TP phối hợp với UBND phường Tiến Thành tổ chức cho một công dân xin lỗi công khai Đội CSGT Công an TP Đồng Xoài do đã có hành vi xúc phạm, lăng mạ bằng lời nói đối với người thi hành công vụ.