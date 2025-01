Bờ biển An Quan Đông (Bình Định) bị xâm thực

Ngày 9-11, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khoanh vùng cảnh, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do sạt lở bờ biển ở An Quang Đông (ảnh, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát).

Vừa qua, ảnh hưởng từ đợt mưa lớn vào giữa và cuối tháng 12-2024, triều cường xâm thực mạnh, sóng biển dâng cao đã cuốn sạt nhiều diện tích đất, kiến trúc và cây xanh phòng hộ ven biển An Quang Đông. Hiện triều cường xâm thực và khoét sâu vào nhà ở của ông Trương Văn Đông (ở sát biển An Quang Đông) khiến nền nhà bị sụt lún sâu 1/3 móng nhà, nguy cơ sập đổ. Chính quyền địa phương và người dân đã hỗ trợ gia đình ông Đông di dời tài sản đến nơi an toàn. Nhiều người dân cũng đã huy động rọ đá, bao cát để khắc phục tạm thời vị trí bờ biển bị sóng khoét sâu hàm ếch.

NGỌC OAI