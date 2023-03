Bộ Công an làm rõ thêm về những vụ án dư luận quan tâm

Chiều 28-3, Bộ Công an đã họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác quý 1 năm 2023 và thông tin làm rõ thêm về một số vụ án lớn mà dư luận đang rất quan tâm.

Khởi tố hơn 500 bị can liên quan đăng kiểm

Chủ trì họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đối với vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc rất lớn vừa bị phát hiện tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có sự tham gia của 22 golf thủ là chủ nhiều doanh nghiệp, cơ quan CSĐT đang phân loại từng cá nhân và có thể trong thời gian tới sẽ khởi tố bị can đối với một số đối tượng.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra ở khách sạn DIC STAR (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) liên quan tới 22 cá nhân này, với người bị cáo buộc cầm đầu là Trần Anh Linh (47 tuổi, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở TPHCM).

Về xử lý sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Cục Cảnh sát hình sự và công an ở 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh khác nhau.

Bước đầu làm rõ, giai đoạn 2018-2022, các nghi phạm đã cấu kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo ô tô có trụ sở ở 18 tỉnh thành để kiểm định cho gần 40.000 xe cơ giới, trong số này có nhiều xe không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp giấy phép để thu lời bất chính.

Về việc báo chí phản ánh tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã điều động nhiều cán bộ đăng kiểm đến các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ.

“Một nguyên nhân gây ùn tắc ở nhiều trung tâm đăng kiểm là theo quy định, quá trình đăng kiểm phải thực hiện 5 công đoạn với 55 hạng mục kiểm tra. Tuy nhiên, trước đây xe đi vào chỉ kiểm tra một vài công đoạn rồi bỏ qua để đăng kiểm viên lấy tiền là xong. Hiện phải làm đủ quy trình với 55 hạng mục nên ùn tắc là điều không tránh khỏi”, Người phát ngôn Bộ Công an phân tích. Đồng thời chỉ rõ, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm bị buông lỏng trong quy hoạch dẫn đến mất cân đối giữa số lượng trung tâm đăng kiểm và lượng xe cơ giới. Hơn nữa, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đăng kiểm vừa quản lý một số trung tâm, vừa kinh doanh nên dễ dẫn đến các tiêu cực.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng

Trả lời báo chí về vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đối tượng Trương Mỹ Lan, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và các bị can từ tháng 10-2022. Đây là vụ án lớn, trong quá trình điều tra đã khởi tố nhiều tội danh, trong đó có những hành vi, dấu hiệu đang tiếp tục điều tra.

“Trong tháng 3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can trong đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, trong đó có bị can Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, bà Nhàn là Trưởng đoàn Thanh tra Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng đã cùng các thành viên trong đoàn báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm sát Ngân hàng SCB kịp thời.

Đối với vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (cựu Chủ tịch Công ty CP Đại Nam), Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết, vụ án này có nhiều hành vi diễn ra trong thời gian rất dài và trải dài trên nhiều địa bàn nên công tác phát hiện, xử lý đòi hỏi thời gian dài, vụ việc diễn ra ở địa bàn nào thì địa bàn đó có trách nhiệm giải quyết. Quan điểm của lãnh đạo cơ quan CSĐT là xử lý rõ người, rõ việc, đảm bảo các yếu tố về mặt pháp luật. Đến nay, lực lượng chức năng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, khởi tố và xử lý công bằng trước pháp luật nhiều cá nhân.