Bộ Công an lý giải quan điểm tiếp tục áp dụng ngưỡng nồng độ cồn bằng 0

Trong dự thảo báo cáo Quốc hội giải trình quy định hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an tiếp tục lý giải về quan điểm cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với lái xe.

Theo Bộ Công an, việc uống rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vấn đề xã hội không chỉ ở Việt Nam, mà cả trên thế giới. Do vậy, hiện các quốc gia trên thế giới quy định xử lý rất nghiêm đối với hành vi này. Ở Việt Nam, văn hóa và giao thông hiện rất cần nồng độ cồn bằng 0 khi điều khiển phương tiện vì điều kiện tham gia giao thông ở nước ta có nhiều đặc thù.

Bộ Công an cho rằng, rượu, bia là một trong những nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu ở nước ta. Hơn 50% các vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà người phạm tội trước khi gây án có sử dụng rượu, bia; hơn 30% các vụ bạo lực gia đình có liên quan đến dùng bia, rượu. Do vậy, Bộ Công an cho rằng, cần kiểm soát chặt nồng độ cồn, ngoài ý nghĩa đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Dự thảo của Bộ Công an cho hay, văn hóa ẩm thực nước ta có nhiều điểm đặc thù, có tính cả nể. Nếu quy định nồng độ cồn bằng 0 thì không uống, nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống.

Bộ Công an cho rằng, đồ uống có cồn gây nghiện, đã uống thì không dễ gì dừng, mà khi đã say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì. Có trường hợp nhậu từ hôm trước mà hôm sau vẫn bị phạt vì uống quá nhiều hoặc do cơ địa, nhiều người hôm trước nhậu say, hôm sau vẫn váng đầu nhức óc cả ngày, ảnh hưởng đến khả năng lái xe. Việc lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể gây ra thảm họa với những người vô tội như một số trường hợp lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn thời gian qua.

ĐỖ TRUNG