Xe giường nằm hiện không an toàn, bởi bản chất là xe hoán cải

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại đây, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông thông tin, tai nạn giao thông liên quan tới xe kinh doanh vận tải vẫn diễn biến phức tạp. Theo thống kê, dù số lượng xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng phương tiện giao thông đường bộ đã đăng ký, nhưng nhóm phương tiện này lại liên quan đến 37,1% số vụ tai nạn và 40,27% số người chết vì tai nạn giao thông.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, trung bình, cứ 1,61 vụ tai nạn liên quan xe tải, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc thì có 1 người chết; tương tự, cứ 1,68 vụ tai nạn liên quan xe khách thì có 1 người chết.

“Nhìn chung, cứ 3 vụ tai nạn thì có 1 vụ liên quan xe tải, rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoặc xe khách. Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 4.000 vụ tai nạn giao thông liên quan xe tải và xe khách, làm chết 2.466 người và bị thương 2.106 người, gần đây nhất, chúng ta hết sức đau lòng khi chứng kiến vụ tai nạn xe khách thương tâm xảy ra tại Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong, lại một lần nữa đòi hỏi các cơ quan chức năng, cảnh sát giao thông, các doanh nghiệp vận tải, các nhà xe, lái xe phải cùng nhìn nhận, đánh giá lại vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để hoạt động”, lãnh đạo C08 nêu vấn đề.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ có ý kiến, kiến nghị với cơ quan chức năng, trực tiếp là C08 trong quá trình xây dựng pháp luật, quy định liên quan tới kinh doanh vận tải đường bộ.

Ông Nguyễn Công Hùng (Giám đốc Mai Linh Hà Nội) cho biết, ông chứng kiến ngành vận tải mấy chục năm qua xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, khi vụ việc xảy ra mới truy tìm nguyên nhân, quy trách nhiệm và điều này chỉ giải quyết trên phương diện sự vụ, chưa có nguồn gốc vấn đề.

Ông Nguyễn Công Hùng (Giám đốc Mai Linh Hà Nội). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Để “truy” được cặn kẽ, Mai Linh Hà Nội đã có nhiều kiến nghị liên quan tới số hóa dữ liệu: “Thậm chí, phải định danh trước cả phù hiệu xe. Vừa qua, có quy định đối với lái xe, không chạy quá 48 giờ/tuần, quy định này mới chỉ là tham gia vào quản lý doanh nghiệp. Hiện Mai Linh Hà Nội đang thí điểm lắp camera có trí tuệ nhân tạo - AI, lái xe không cần quẹt thẻ, lên xe nào đúng tài xế xe đó thì mới được lên. Trên đường, lái xe chỉ cần buồn ngủ, lạng lách là trung tâm ở nhà gọi ngay, yêu cầu dừng xe, không cho chạy”, ông Hùng thông tin.

Nhân cuộc trao đổi này, ông Hùng kiến nghị cơ quan chức năng cần sớm số hóa dữ liệu liên quan tới doanh nghiệp kinh doanh vận tải, số hóa về thuế…

Cùng với đó, ông cũng nêu thực trạng đang có sự xung đột giữa xe hợp đồng và xe chạy tuyến cố định. Theo ông Hùng, hiện pháp luật cho phép cá nhân kinh doanh xe vận tải (khoảng 5,3 triệu hộ kinh doanh cá thể, trong đó có xe vận tải), nhiều nhà xe “phá giá” khiến tính công bằng không còn.

Liên quan tới những kiến nghị này, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đề xuất, có thể C08 cùng hãng xe Mai Linh Hà Nội “làm điểm” về số hóa dữ liệu và lãnh đạo hãng xe Mai Linh Hà Nội nhất trí.

Ông Vũ Đức Hoàng (Giám đốc Doanh nghiệp xe Hoàng Long). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong khi đó, ông Vũ Đức Hoàng (Giám đốc Doanh nghiệp xe Hoàng Long) nêu thực trạng về sự thoái trào của kinh doanh vận tải hiện nay. Theo ông, sắp tới, các tuyến đường cao tốc hoàn thành, việc kinh doanh vận tải đường dài sẽ càng khó khăn, vì lúc đó xe hợp đồng sẽ “lên ngôi”.

Doanh nghiệp xe Hoàng Long thời gian qua tham gia vào lĩnh vực xe giường nằm, ông Hoàng nhìn nhận, loại xe này hiện không còn an toàn, bởi bản chất là xe được hoán cải.

“Tôi cho rằng, nếu cấm loại xe này cần tính toán và có lộ trình, nếu xe chạy quãng đường trên 200km đường đồi núi, thì phải lắp hệ thống phanh từ chuyên biệt. Có thể cấm xe giường nằm chạy từ 2 giờ 30 đến 5 giờ 30 để đảm bảo an toàn”, ông Hoàng cho biết và thông tin, Hoàng Long là doanh nghiệp kinh doanh vận tải lớn, trong quá trình tham gia giao thông không có chuyện khoán số lượng khách, khoán giờ chạy.

Đại diện Công ty TNHH Du lịch Vận tải Hải Vân kiến nghị, cần chấn chỉnh tình trạng xe biển trắng kinh doanh vận tải, bởi số lượng loại xe này đang rất lớn, hoạt động chủ yếu trên nền tảng mạng xã hội, khiến việc cạnh tranh với các đơn vị kinh doanh vận tải có đăng ký không công bằng.

Liên quan việc quản lý loại hình xe giường nằm, đại diện Công ty TNHH Du lịch Vận tải Hải Vân đề nghị nên có phân tích, đánh giá tác động của loại xe này trước khi có đề xuất cấm.

Clip các đại biểu trao đổi quanh câu chuyện xe khách giường nằm

“Nguyên nhân, các vụ tai nạn giao thông liên quan xe giường nằm vẫn là việc quản lý an toàn và kiểm tra xe trước khi xuất bến. Vấn đề này, các doanh nghiệp cũng cần chủ động, nếu doanh nghiệp chặt chẽ trong quy trình cấp chứng chỉ thì tài xế sẽ đạt chuẩn hơn để được chạy các cung đường đèo dốc. Vấn đề an toàn xe giường nằm vẫn là con người, chứ không phải cái xe. Việc này, C08 có thể phân tích thêm, xem nguyên nhân từ người hay từ xe”, đại diện Công ty TNHH Du lịch Vận tải Hải Vân nêu và đề nghị xử lý nghiêm tình trạng xe giường nằm cơi nới, thiết kế phòng đôi không đúng quy định, làm mất an toàn vì không thắt được dây an toàn trên xe.

Theo C08, từ ngày 25 đến 30-7, sau 5 ngày thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát các phương tiện, nhất là loại hình kinh doanh vận tải đường bộ, toàn quốc xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông xe ô tô kinh doanh vận tải, làm chết 38 người, bị thương 35 người. Lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 109.000 phương tiện, trong đó chủ yếu là xe ô tô từ 8 chỗ trở lên. Qua đó, phạt tiền hơn 20 tỷ đồng, tước 53 giấy phép lái xe.

ĐỖ TRUNG