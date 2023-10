Bộ Công an phát hiện nhiều cơ sở in ấn lậu ở TPHCM

Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM và các đơn vị liên quan vừa phát hiện 2 cơ sở in kinh, truyện và lịch không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc quá số lượng được cấp phép.

Ngày 9-10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) TPHCM phát hiện 2 cơ sở in kinh, truyện và lịch không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc quá số lượng được cấp phép.

Sáng cùng ngày, các đơn vị trên đã kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại bao bì Kiến Á (xưởng sản xuất) tại số 643 Tỉnh lộ 2 (ấp Lào Táo Thượng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức in 3.000 bản “Kinh Trường thọ diệt tội” (ghi NXB Tôn Giáo); 9.000 bản ấn phẩm “Sherlock Holmes” (ghi NXB Hội Nhà văn) với tổng số hơn 10 tấn sách bán thành phẩm đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ tang vật để làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 1-10, Cục An ninh chính trị nội bộ cũng phát hiện Công ty TNHH in ấn và Dịch vụ thương mại Siêu tốc (xưởng sản xuất) tại số 43A Đào Tông Nguyên (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM) in vượt quá số lượng.

Cụ thể, cơ sở này in hơn 3.000 bản lịch blok 2024 với khối lượng hơn 5 tấn bán thành phẩm. Vụ việc được Cục An ninh chính trị nội bộ bàn giao cho Thanh tra Sở TT-TT TPHCM lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục An ninh chính trị nội bộ, hiện nay, tình trạng in lậu đang có chiều hướng diễn ra phức tạp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi này, Cục An ninh chính trị nội bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công an các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.