Bộ Công an truy nã cựu giám đốc và giám sát kế toán Công ty Thành An

Hai bị can tại Công ty TNHH Thành An là Nguyễn Đăng Thuyết (cựu giám đốc) và Nguyễn Thị Hòa (cựu giám sát kế toán) vừa bị Bộ Công an truy nã do liên quan tới vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".