Bộ đội Quảng Ngãi hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời đến nơi an toàn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Clip Bộ đội Quảng Ngãi hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời

Từ ngày 22 đến 24-11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng hỗ trợ người dân các vùng bị ngập lụt di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Sử dụng cano để giúp người dân

Đi ghe để tiếp cận các vùng ngập sâu

Tại tổ dân phố 1, phường Phổ Minh (thị xã Đức Phổ), nước sông Trà Câu dâng cao 1,5-2m, gây xói lở tuyến kè bờ sông làm gần 70 ngôi nhà dân bị ngập sâu. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ huy động hơn 50 cán bộ lực lượng thường trực, dân quân hỗ trợ, sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn và hỗ trợ nước uống, mì ăn liền cho nhân dân.

Bộ đội giúp dân di dời đến nơi an toàn

Di chuyển tài sản

Tiếp cận các vùng ngập lụt

Tiếp ứng mì tôm đến các vùng ngập lụt, cô lập

Dự báo, trong chiều tối và đêm ngày 24-11, lũ trên các sông Trà Câu tại trạm Trà Câu, sông Vệ tại trạm Sông Vệ tiếp tục lên cao. Để kịp thời chủ động ứng phó với mưa, lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố duy trì 100% quân số ứng trực, sẵn sàng cơ động lực lượng phương tiện đến các địa bàn xung yếu để tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

NGUYỄN TRANG