Lũ trên sông Trà Câu đang lên, nhiều nhà dân tại phường Phổ Minh bị ngập

Clip: Ngập nhà dân tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ

Theo UBND thị xã Đức Phổ, thời tiết hiện tại trên địa bàn thị xã có mưa, mực nước trên sông Trà Câu đang trên mức BĐ3 là 0.20m và tiếp tục đang lên. Hiện đang có 30 nhà dân tại tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, bị ngập từ 20-50cm.

Lũ sông Trà Câu gây ngập nhà dân ở tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ. Ảnh: BCH PCTT-TKCN



Trước đó, do mưa lớn và lũ trên sông Trà Câu nên địa phương đã di dời 4 hộ, 7 khẩu đến nơi an toàn. Thiệt hại do lũ trên sông gây tràn bờ và làm sạt lở, sụp mố đường bê tông, bờ kè sông Trà Câu, đoạn tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, với chiều dài khoảng 15m và một số bờ kè bị sạt lở mái taluy.

Địa phương đã di dời, sơ tán dân khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: BCH PCTT-TKCN

UBND thị xã Đức Phổ đã yêu cầu các địa phương kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, ngập úng để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Lưu ý các khu vực vùng trũng, thấp ven sông Thoa, sông Trà Câu, khu vực đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất do mưa, lũ vừa qua, các điểm xung yếu, các vùng, vị trí có khả năng bị sạt lở đất sườn núi, hầm chui thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Lũ gây ngập đường quốc lộ ngang qua phường Phổ Minh. Ảnh: BCH PCTT-TKCN

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Quảng Ngãi, dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu, sông Vệ tại trạm Sông Vệ tiếp tục lên và dao động ở mức cao, sau đó xuống chậm. Đỉnh lũ tại trạm Trà Câu có khả năng đạt 6,10m, trên mức BĐ3 0,60m; tại trạm Sông Vệ đạt 4,50m đạt mức BĐ3.

Hiện tại, các ngầm tràn như Thạch Nham, xi phông Sông Vệ, Cầu Máng Hành Dũng - Hành Nhân đang bị ngập sâu, các lực lượng chức năng đang triển khai hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo.

