Bộ GD-ĐT sẽ biên soạn sách giáo khoa điện tử

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Học sinh có thể làm bài tập trên sách giáo khoa điện tử

Bộ GD-ĐT cho biết, việc biên soạn SGK điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời đảm bảo mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Về tiêu chuẩn SGK điện tử, dự thảo thông tư quy định điều kiện tiên quyết của SGK điện tử là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành của SGK. Nội dung SGK điện tử bảo đảm đúng với nội dung SGK bản in; định dạng số của SGK điện tử tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, hỗ trợ đa nền tảng (máy tính, điện thoại, máy đọc sách); đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quy chuẩn bảo mật, quy chuẩn về lưu chiểu.

Dự thảo quy định, giao diện SGK điện tử phải được hiển thị tối ưu trên các thiết bị khác nhau; phù hợp với sức khỏe, thị giác của học sinh các cấp học về phông chữ, cỡ chữ, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh.

Dự thảo cũng quy định, không chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh, gợi ý mua sắm, giới thiệu bên ngoài vào SGK điện tử.

Theo dự thảo, SGK điện tử có tính năng tìm kiếm, đánh dấu, ghi chú, phóng to, thu nhỏ nội dung; cho phép tương tác cơ bản (chọn đáp án, kéo thả, nghe lặp lại, nhập văn bản...); tính năng tích hợp và cập nhật linh hoạt, có khả năng liên kết với hệ thống quản lý học tập theo các tiêu chuẩn phổ biến, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo…

Đồng thời, SGK điện tử có khả năng sử dụng trực tuyến hoặc tải về khi không có kết nối internet ổn định, đảm bảo người dùng luôn sử dụng được.

Dự thảo cũng nêu rõ, SGK điện tử phải có các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, đảm bảo không chứa các liên kết hay nội dung độc hại, phản cảm.

Dự thảo quy định, SGK điện tử được chỉnh sửa, cập nhật khi SGK bản in chỉnh sửa, cập nhật. Trường hợp phải tổ chức thực nghiệm SGK điện tử chỉnh sửa, cập nhật do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tạo quyết định.

Trước đó, thảo luận tại Quốc hội, một số đại biểu quốc hội đề xuất xây dựng SGK điện tử, nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, cho phép dùng lại nhiều năm và phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục.

LÂM NGUYÊN