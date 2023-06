Bộ GD-ĐT yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối khi sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Bộ GD-ĐT chỉ đạo chung, các tỉnh thành chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28 và 29-6; chấm thi từ ngày 1-7; công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18-7; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 20-7.

Bộ GD-ĐT đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 địa phương. Các đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp tại các địa phương theo kế hoạch (đến ngày 22-6). Tính đến ngày 15-6, đã có 12 buổi làm việc của 4 đoàn công tác BCĐ quốc gia với ban chỉ đạo cấp tỉnh các địa phương: Ninh Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Gia Lai, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Nam Định.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.024.063, trong đó, thí sinh tự do 37.841, chiếm 3,69% tổng số thí sinh; thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 47.769 chiếm 4,66% tổng số thí sinh; thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học là 34.155 chiếm 3,33% tổng số thí sinh; thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh là 943.340, chiếm 92,91% tổng số thí sinh.

Trong số thí sinh dự thi năm nay, có 323.187 em đăng ký thi bài thi khoa học tự nhiên, chiếm 31,52% tổng số thí sinh; tổng số thí sinh thi bài thi khoa học xã hội là 566.921, chiếm 55,30% tổng số thí sinh. 95% tổng số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến.

Kỳ thi năm nay, cả nước có 2.273 điểm thi với 44.661 phòng thi.

Về công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD-ĐT cho biết đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác thanh tra, kiểm tra thi cho 650 người đến từ 63 sở GD-ĐT và 133 cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước.

Về chấm thi, đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra chấm thi cho 300 cán bộ, công chức, viên chức dự kiến bố trí tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bộ GD-ĐT đã có văn bản phân công các cơ sở giáo dục đại học cử người tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại các địa phương. Theo đó, bộ huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của bộ và 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi của bộ tại 63 sở GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT nêu rõ, ban chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại địa phương; chỉ đạo các sở GD-ĐT tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh; lưu ý thí sinh và các nhà trường sử dụng đề thi tham khảo bộ đã công bố ngày 1-3-2023 để làm tài liệu tham khảo ôn tập; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi, đặc biệt trong điều kiện thiên tai hoặc dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đặc biệt thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Các tỉnh, thành cần rà soát tổng thể các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi: địa điểm in sao đề thi; địa điểm lưu trữ bài thi; địa điểm làm phách; địa điểm chấm thi; hạ tầng công nghệ thông tin…; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho các cán bộ làm công tác thi đúng thời gian và hiệu quả (chậm nhất ngày 24-6).

Bộ GD-ĐT lưu ý, công tác in sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi cần bảo đảm an toàn tuyệt đối; thiết lập và cài đặt hệ thống trang thiết bị phục vụ chấm thi. Tổ chức chấm thi nghiêm túc, an toàn đúng quy chế; gửi dữ liệu chấm thi về bộ theo đúng tiến độ thời gian; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT chính xác.