TPHCM: Thí sinh cười rạng rỡ sau giờ làm bài môn Toán

Các thí sinh vui mừng sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận 10), trưa 7-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (quận 5), thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Anh, học sinh lớp 9/5, Trường THCS Hồng Bàng (quận 5) bước ra khỏi điểm thi với nụ cười rất tươi trên môi.

Thí sinh này cho biết, các câu hỏi thực tế trong đề Toán năm nay không khó như đề thi năm ngoái, dữ liệu đề cho khá dễ hiểu, liên quan các lĩnh vực gần gũi với lứa tuổi học sinh như tính quãng đường, diện tích... Riêng câu hỏi hình học độ khó giảm hơn so với đề thi năm ngoái.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán

Với Khánh Ngọc, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10), câu hỏi khiến em gặp khó khăn là yêu cầu tính quãng đường đi theo hình gấp khúc.

"Ở lớp, em đã luyện tập rất nhiều dạng toán yêu cầu tính quãng đường nhưng là đường đi theo đường thẳng. Do đó, đề thi hơi khó khi yêu cầu tính gộp 4 quãng đường đi theo hình vuông, nếu thí sinh không quen có thể sai trong việc tính toán số liệu", Khánh Ngọc bày tỏ.

Hai thí sinh vui mừng sau khi hoàn thành bài thi môn Toán

Tuy nhiên, câu hỏi tính quãng đường gấp khúc không làm khó thí sinh Mỹ Ngọc, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Đồng Khởi (quận 1). Em cho biết chỉ cần suy luận và phân tích một chút, thí sinh có thể tìm ra đáp án. Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay, Mỹ Ngọc đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Phú.

Tại cổng điểm thi Trường THPT Hùng Vương, trưa 7-6, hình ảnh khiến nhiều người xúc động là khi thí sinh Phúc An, học sinh lớp 9/7, Trường THCS Võ Thành Trang (quận Tân Phú) òa khóc khi vừa nhìn thấy ba đang đứng đợi ở cổng trường.

Khi được hỏi lý do bật khóc, Phúc An cho biết không phải khóc vì làm bài không tốt mà khóc vì làm tốt hơn so với em mong đợi.

Thí sinh Phúc An hạnh phúc khi nhìn thấy ba

"Trong quá trình luyện tập đề thi các năm trước, em thường không làm được câu hỏi nhỏ cuối cùng trong bài toán thực tế và câu hỏi liên quan toán hình học. Em đã tự nhủ làm chắc để không mất điểm ở các câu trước đó, chấp nhận mất điểm ở câu hỏi phân hóa thí sinh. Tuy nhiên, sáng nay em đã làm trọn vẹn tất cả câu hỏi, kể cả câu hỏi hình học. Em dự đoán mình được 9 điểm môn Toán nên quá hạnh phúc và muốn chia sẻ niềm vui này với ba", thí sinh Phúc An nói trong sự hạnh phúc.

Chiều nay (7-6), thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên hoặc tích hợp tiếp tục dự thi thêm môn chuyên hoặc tích hợp. Riêng những thí sinh chỉ đăng ký 3 nguyện vọng lớp 10 thường đã chính thức hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Năm nay, toàn thành phố có 10/142 điểm thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp. Thời gian làm bài của môn chuyên hoặc tích hợp là 14 giờ chiều 7-6.

>>> Một số hình ảnh thí sinh sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, trưa 7-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các thí sinh vui mừng sau khi kết thúc môn Toán tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận 10, trưa 7-6

Các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận 10) trao đổi sau khi rời phòng thi, trưa 7-6

Phụ huynh chia sẻ, động viên con sau khi hoàn thành bài thi môn Toán tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận 10), trưa 7-6

THU TÂM