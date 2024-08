Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng "xe dù, bến cóc"

Ảnh minh họa

Theo đó, trong thời gian qua, UBND các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ GTVT giải quyết tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”. Tuy nhiên, các hiện tượng nêu trên vẫn tồn tại, diễn ra công khai mà chưa được xử lý nghiêm minh.

Do đó, để tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT về kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”.

Bộ GTVT giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu Kế hoạch của UBND địa phương thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới; đồng thời, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương tiếp tục triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn, đặc biệt là các quy định thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải, chở đúng số người quy định.

