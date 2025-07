UBND TPHCM đề xuất Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, góp ý về hồ sơ thiết kế tổng thể hệ thống giám sát điều hành giao thông (ITS, ETC, KSTTX…) dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Liên quan công tác giám sát điều hành giao thông (ITS, ETC, KSTTX…) dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, UBND TPHCM đề xuất Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, có ý kiến góp ý về hồ sơ thiết kế tổng thể hệ thống giám sát điều hành giao thông (ITS, ETC, KSTTX…) dự án này.

Đồng bộ hệ thống giám sát điều hành giao thông đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, về triển khai, xây dựng đồng bộ các công trình trên đường cao tốc, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan của các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh rà soát và hoàn thiện hồ sơ thiết kế tổng thể (theo nguyên tắc chung) hệ thống giám sát, điều hành giao thông (ITS, ETC, KSTTX…) của dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Hiện nay, dự án thành phần 1A thuộc đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư đang triển khai thi công; các dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM do TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh làm cơ quan chủ quản đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật hạng mục ITS, nhưng chưa triển khai thực hiện.

Riêng đoạn 15,3km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng với đường Vành đai 3 TPHCM đang khai thác với quy mô đường đô thị 6 làn xe, chưa được đầu tư theo quy mô đồng bộ với đường Vành đai 3 TPHCM. Do đó, việc đầu tư hệ thống giám sát, điều hành giao thông (ITS, ETC, KSTTX…) cho đường Vành đai 3 TPHCM cần có sự đồng bộ, thống nhất về giải pháp, công nghệ cho toàn tuyến và đồng bộ với các dự án đường bộ cao tốc đang được đầu tư xây dựng, nhằm khai thác hiệu quả, phát huy hiệu quả đầu tư.

Hệ thống giao thông thông minh (ITS) dự án đường Vành đai 3 TPHCM bao gồm các hệ camera giám sát (CCTV); Hệ thống phát hiện xe (VDS); Hệ thống biển báo thông tin thay đổi (VMS/ LCS); Hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số (DTS); Hệ thống thông tin liên lạc (tổng đài, điện thoại, SOS); Hệ thống cấp nguồn; Hệ thống Trung tâm quản lý điều hành giao thông (TMC); Hệ thống kiểm soát tải trọng xe (KSTTX); Hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

QUỐC HÙNG