Thêm 1 tuyến xe buýt phục vụ đưa đón cán bộ, công chức từ Bình Dương (cũ) về TPHCM làm việc

Tuyến xe buýt cung cấp các dịch vụ chất lượng cao với hệ thống điều hòa, wifi miễn phí, có phần mềm cung cấp thông tin để hành khách tiếp cận các điểm đến chính xác

Lộ trình tuyến 61-77 được chia thành 2 tuyến 61-77A (tuyến dài) và tuyến 61-77B (tuyến ngắn).

Tuyến dài kết nối toàn lộ trình từ Hikari đến siêu thị GO! (Dĩ An) và bến xe Miền Đông mới, tần suất 17 chuyến/ngày, trong đó hướng Hikari → Bến xe Miền Đông mới có 8 chuyến/ngày; hướng bến xe Miền Đông mới → Hikari có 9 chuyến/ngày. Thời gian di chuyển khoảng 90 phút/chuyến.

Tuyến ngắn kết nối giữa siêu thị GO! (Dĩ An) → Bến xe Miền Đông mới, tần suất 8 chuyến/ngày, trong đó hướng siêu Go! → Bến xe Miền Đông mới có 4 chuyến/ngày; hướng Bến xe Miền Đông mới → siêu thị Go! có 4 chuyến/ngày. Thời gian di chuyển khoảng 20 phút/chuyến.

Từ ngày 1-7 đến 31-7-2025, tuyến buýt này miễn phí vé cho tất cả hành khách.

PHƯƠNG LÊ