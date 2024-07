Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM

Ngày 22-7, Viện KSND TPHCM đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM đối với các đồng chí Ngô Phạm Việt, Nguyễn Anh Tuấn và tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của đơn vị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao; Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TPHCM; Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng Viện KSND TPHCM và các đồng chí phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM.

Về phía TPHCM, các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đại diện Công an thành phố, TAND thành phố, Cục THADS thành phố đã tới tham dự.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện KSND Tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Ngô Phạm Việt, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự về kinh tế và tham nhũng (Phòng 3) giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM; quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện KSND quận 1 (TPHCM) giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM. Thời hạn bổ nhiệm 2 tân phó Viện trưởng là 5 năm, kể từ ngày 1-8-2024.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí, TPHCM là địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Viện Kiểm sát hai cấp TPHCM phải đảm đương giải quyết số lượng án lớn nhất cả nước, vì vậy, công tác bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo là cấp thiết. Hai đồng chí Ngô Phạm Việt và Nguyễn Anh Tuấn phải nhận thức được trách nhiệm, được tập thể tín nhiệm, được cấp trên tin tưởng, cùng tập thể Lãnh đạo Viện KSND TPHCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Minh Trí lưu ý, công tác luân chuyển cán bộ không chỉ dừng lại ở một địa phương mà toàn diện, linh hoạt, có lên, có xuống, phù hợp với nhiệm vụ kiểm sát trong tình hình mới. TPHCM là nơi rèn luyện bản lĩnh cán bộ, nên cán bộ từ TPHCM không chỉ là nguồn cán bộ của địa phương mà còn ở nhiều vị trí khác. Vì vậy, các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay cần tiếp tục rèn luyện, đổi mới công tác, phát huy thế mạnh, tận tâm, tận tụy trong công việc.

* Cũng tại hội nghị, Viện KSND TPHCM đã sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, các đơn vị đã tập trung thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại; giải pháp khắc phục tình trạng án hủy, sửa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc theo dõi, phát hiện vi phạm, thiếu sót để thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị phòng ngừa...



Viện trưởng Viện KSND TPHCM Nguyễn Đức Thái yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của ngành. Trong đó, tập trung không để xảy ra trường hợp nào oan, sai; đảm bảo các chỉ tiêu về tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát; tỷ lệ kháng nghị, kiến nghị; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; các cuộc kiểm sát trực tiếp trên tất cả các lĩnh vực và các chỉ tiêu khác. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; kịp thời ban hành các kết luận thanh tra, kiểm tra để chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị nhằm chủ động đề ra các biện pháp khắc phục.

Theo Viện KSND TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2024, tội phạm tuy giảm về số vụ nhưng tăng về số bị can so với cùng kỳ năm 2023 và tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo không ít khó khăn cho các cơ quan tố tụng trong công tác phòng chống tội phạm. Trong kỳ, Viện kiểm sát hai cấp TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh phát hiện và khởi tố mới 4.773 vụ/6.847 bị can (giảm 21 vụ, tăng 1.663 bị can).

Trong giai đoạn điều tra, Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát điều tra 10.844 vụ/14.000 bị can; ban hành 4.802 bản yêu cầu điều tra (đạt tỷ lệ 100,6% trên số vụ án mới khởi tố); phối hợp liên ngành tố tụng xác định 248 vụ án trọng điểm.