Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ứng phó với đợt mưa lớn

Sáng 27-5, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã cảnh báo về khả năng xảy ra mưa dông, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ trong hôm nay. Đồng thời, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa chuẩn bị có mưa to trong 2 ngày tới.

Theo các chuyên gia khí tượng, từ chiều tối 28 đến ngày 29-5, khu vực Bắc bộ đến Bắc Trung bộ sẽ đón một đợt gió Đông Bắc mang theo không khí mát. Dù không quá lạnh vì đã bước sang đầu hè, nhưng đợt gió này sẽ gây mưa lớn trên diện rộng. Mưa dông sẽ bắt đầu từ vùng núi phía Bắc, sau đó lan xuống trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Tối và đêm mai 28-5, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh đồng bằng, Thanh Hóa có thể có dông mạnh.

Mưa gió gây sạt lở mạnh trên Quốc lộ 4D qua huyện Phong Thổ (Lào Cai) cách đây một tuần. Ảnh: CTV

Sang ngày 29-5, mưa vừa đến to có khả năng xuất hiện ở Nghệ An, Hà Tĩnh, sau đó chuyển dần xuống Quảng Bình, Quảng Trị. Dự kiến từ ngày 31-5 đến 4-6, khu vực này sẽ bước vào đợt thời tiết khô nóng do ảnh hưởng của gió Lào.

Nước tràn đê ở huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) ngày 25-5 do mưa lớn đầu tư dưới tác động của không khí lạnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ở miền Trung, các tỉnh từ Huế đến Quảng Ngãi được dự báo có mưa rào và dông rải rác từ ngày 29-5 đến 1-6, tập trung vào buổi chiều và tối. Trong khi đó, ven biển Nam Trung bộ (từ Bình Thuận đến Bình Định) trong những ngày cuối tháng 5 sẽ có thời tiết xen kẽ giữa nắng và những cơn mưa rào rải rác, đôi lúc kèm dông nhẹ.

Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa nhiều đến hết tháng 5. Bước sang tháng 6, dự kiến có vài ngày đầu mưa tạm giảm.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tối 26-5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn gửi các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và Thanh Hóa, đề nghị triển khai ứng phó với nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 70/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23-5-2025 về ứng phó nguy cơ thiên tai.

Các biện pháp cụ thể được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bao gồm: theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn và lũ; thông tin kịp thời cho người dân; rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp để khơi thông dòng chảy, di dời dân khi cần thiết; kiểm tra các công trình xung yếu, đặc biệt là hồ đập, đê điều; đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn…

Công văn cũng đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin về đợt mưa lớn này, giúp người dân kịp thời phòng tránh, giảm thiểu rủi ro.

