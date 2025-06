Bổ sung quy định công khai, minh bạch về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân

Dự thảo luật đã bổ sung nội dung về sự tham gia giám sát của cộng đồng, bảo đảm thông tin công khai, minh bạch về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân; trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân.

Báo cáo một số vấn đề lớn trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 4-6, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy thông tin, dự thảo luật đã được rà soát, thể chế hóa chủ trương của Đảng, bám sát quan điểm, mục đích, lược bỏ nhiều nội dung không phù hợp; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, một số nội dung quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân được chuyển sang dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật sửa 7 luật).

Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan cũng đã rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan về năng lượng nguyên tử quy định tại dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp (về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân), dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch (về quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử).

Trong số các nội dung cụ thể, dự thảo luật đã bổ sung nội dung về sự tham gia giám sát của cộng đồng, bảo đảm thông tin công khai, minh bạch về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân tại khu vực có hoạt động năng lượng nguyên tử; trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật cũng đã chỉnh lý quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia. Theo đó, Chính phủ phân công một cơ quan làm đầu mối giúp quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (cơ quan pháp quy hạt nhân), bảo đảm phù hợp với thể chế chính trị - hành chính quốc gia và thông lệ quốc tế.

Cơ quan pháp quy hạt nhân phải có cơ quan chuyên môn (cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia) chịu trách nhiệm xuyên suốt và tham mưu, giúp quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn, an ninh hạt nhân, thanh sát hạt nhân và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của luật này và pháp luật khác có liên quan.

Về nhà máy điện hạt nhân, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng quy định rõ việc quản lý nhà máy điện hạt nhân theo thứ tự các giai đoạn trong vòng đời nhà máy, bao gồm từ phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt địa điểm, quyết định đầu tư dự án, phê duyệt thiết kế, chế tạo và xây dựng, cấp giấy phép vận hành thử, cấp giấy phép vận hành chính thức cho đến cấp giấy phép chấm dứt hoạt động.

“Mỗi giai đoạn đều được quy định cụ thể về trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức vận hành; yêu cầu đối với hồ sơ; điều kiện phê duyệt và cấp phép”, ông Lê Quang Huy nêu rõ.

Góp ý về dự thảo luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cân nhắc việc giải thích quá nhiều khái niệm trong dự thảo luật. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chưa đồng tình với việc có tới 51 điều giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Một số nội dung (như về thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường khi xảy ra sự cố) cần đối chiếu với pháp luật dân sự; điều khoản thi hành cần thiết kế lại…

Tuy đã nghe báo cáo giải trình về tên gọi của luật, song Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải vẫn băn khoăn. TS Vật lý Nguyễn Thanh Hải cho biết, nhiều quốc gia phát triển đều sử dụng khái niệm “Luật Năng lượng hạt nhân” và nội hàm của luật này cũng là năng lượng hạt nhân. “Đây là cơ hội để chúng ta đổi tên luật cho phù hợp với nội hàm của luật”, bà Nguyễn Thanh Hải đề xuất.

Phản hồi sau đó, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đại diện cơ quan thẩm tra ghi nhận ý kiến này, song cho biết, năng lượng phi hạt nhân cũng đang được ứng dụng phổ biến tại Việt Nam như máy X-quang chẩn đoán trong y tế, X-quang công nghiệp, máy phân tích thành phần mẫu vật, máy gia tốc… Những ứng dụng này chiếm tỷ lệ lớn trong thực tiễn ở Việt Nam, cũng được điều chỉnh trong luật này.

