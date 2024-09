Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Không tổ chức khai giảng tại nơi mưa lớn, nguy cơ sạt lở

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa có công điện gửi giám đốc sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 3.

Dự báo bão số 3 có khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc bộ ở cường độ rất mạnh, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu giám đốc sở GD-ĐT tỉnh, thành phía Bắc từ Nghệ An trở ra nghiêm túc triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Giám đốc sở GD-ĐT các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tuyệt đối không tổ chức khai giảng tại những nơi mưa lớn có nguy cơ sạt lở, ngập úng; lên các phương án và kịp di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Các địa phương khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học ngay sau mưa bão, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh để chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới; liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GD-ĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

PHAN THẢO