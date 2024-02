Bốc thăm 8 người có chức vụ trong công an nhân dân để xác minh tài sản

Dưới sự chứng kiến của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Thanh tra Bộ Công an đã tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, qua đó lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an đối với 8 người trưởng phòng thuộc 8 đơn vị trong Bộ Công an.