Boehringer Ingelheim Việt Nam đồng hành đẩy lùi bệnh dại trên địa bàn tỉnh Long An

Trung tuần tháng 4-2023, với nỗ lực góp phần đẩy lùi bệnh dại bằng chương trình "Tiêm phòng dại vì cộng đồng", Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tiêm phòng miễn phí cho 7.000 chó và mèo tại địa phương.

Chương trình được Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam triển khai tại huyện Đức Huệ từ năm 2021 với tổng số hơn 12.400 con chó và mèo đã được tiêm phòng.

Trong 2 năm thực hiện chiến dịch, tỷ lệ chó và mèo được tiêm phòng đều ở mức cao (90% tổng đàn năm 2021 và 96% tổng đàn năm 2022). Tỷ lệ này đã vượt xa tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu 70% do WHO khuyến nghị ở các khu vực có nguy cơ nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong phòng ngừa các trường hợp tử vong ở người do bệnh dại.

Năm nay, Boehringer Ingelheim tiếp tục đồng hành cùng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM và Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco triển khai chiến dịch. Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đóng vai trò cung cấp những hiểu biết chuyên môn và nhân lực thực hiện chiến dịch.