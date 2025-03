Bốn mẫu xe điện mới nhất của VinFast: Đột phá cho kinh doanh dịch vụ

Với việc ra mắt dòng xe điện Green, VinFast không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, tối ưu hoá chi phí vận hành mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện giao thông xanh, thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Với chính sách hậu mãi hấp dẫn và hệ thống trạm sạc rộng khắp, đây sẽ là lựa chọn phù hợp với nhu cầu kinh doanh dịch vụ, từ taxi công nghệ, vận tải hành khách đến đưa đón cao cấp.

Minio Green

Mẫu xe cỡ nhỏ đô thị với thiết kế 2 cửa, kích thước 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm, phù hợp cho 4 người ngồi. Xe trang bị động cơ điện công suất tối đa 20kW, pin hoạt động tới 180 km sau mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh DC (12 kW) và sạc chậm AC (3,3 kW).

Với hiệu quả kinh tế cao và khả năng vận hành linh hoạt, Minio Green là lựa chọn lý tưởng thay thế xe máy khi di chuyển nội đô, góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Với giá đã kèm pin chỉ 269 triệu đồng, đây sẽ là dòng xe phù hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải trong đô thị như xe taxi nội đô, dịch vụ giao hàng nhanh, hoặc cá nhân cần phương tiện di chuyển nhỏ gọn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường…

Herio Green

Thuộc phân khúc A-SUV, được tinh chỉnh từ VF5, thiết kế 5 chỗ ngồi, phù hợp với phân khúc dịch vụ cơ bản. Xe có khả năng di chuyển tối đa lên tới 326 km sau mỗi lần sạc đầy, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% chỉ trong 33 phút.

Đây cũng là dòng xe không thể bỏ qua với chi phí hợp lý (giá kèm pin 499 triệu đồng), nhu cầu di chuyển cơ bản như các công ty vận tải cung cấp dịch vụ taxi truyền thống hoặc dịch vụ xe công nghệ.

Nerio Green

Đây là dòng xe hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm ở hàng ghế sau cùng những tính năng thông minh, công nghệ an toàn hiện đại. Nerio Green được được tinh chỉnh từ VFe34, thuộc phân khúc C-SUV, thiết kế 5 chỗ ngồi.

Xe có chiều dài cơ sở 2.611 mm, chiều dài tổng thể 4.300 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cùng khoang chứa đồ lớn. Nerio Green có khả năng di chuyển tối đa hơn 318 km sau mỗi lần sạc đầy, thời gian sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong 27 phút.

Dòng xe này cũng là một lựa chọn nên cân nhắc với khách hàng muốn trải nghiệm lái xe tiện nghi, an toàn, hiện đại. Bên cạnh đó, Nerio Green cũng phù hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải cao cấp như xe đưa đón sân bay, xe phục vụ khách hàng VIP… Giá bán kèm pin cho dòng xe Nerio Green là 668 triệu đồng.

Limo Green

Tầm di chuyển lên đến 400 km/lần sạc, kích thước tổng thể dài 5.200 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.850 mm, không gian nội thất rộng rãi với ghế ngả điện, màn hình giải trí riêng, hệ thống điều hòa độc lập và cách âm vượt trội… Limo Green hứa hẹn sẽ là dòng xe nâng cao trải nghiệm di chuyển cho khách hàng.

Với giá kèm pin từ 749 triệu đồng, ngoại thất tinh tế với đường nét sang trọng, cửa trượt tự động tiện lợi, nội thất sử dụng vật liệu cao cấp, bảng điều khiển thông minh hỗ trợ tài xế, dòng xe này sẽ phù hợp với khách hàng doanh nghiệp hoặc các dịch vụ xe cao cấp.

Từ ngày 25-3, khách hàng đã có thể đặt cọc tại website: vfxanh.vn để tận hưởng trọn bộ ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn đặt cọc. Dự kiến, ngay trong tháng 4 tới, Herio Green và Nerio Green sẽ được bàn giao. Tháng 8-2025, hai mẫu xe còn lại là Minio Green và Limo Green sẽ bàn giao. Các sản phẩm này có mặt tại hệ thống showroom: VinFast HCM 1: 50 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức; VinFast HCM 2: 1270 Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp; VinFast Long An 1: Tầng 1, Vincom Plaza Tân An, thành phố Tân An, tỉnh Long An; VinFast Long An 2: Số 7, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An.