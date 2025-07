BYD Atto 2, "tân binh" của thị trường xe điện Việt Nam thu hút giới trẻ đô thị

BYD Atto 2 dòng xe thuần điện mới ra mắt tại Việt Nam với mức giá cạnh tranh, tích hợp nhiều tính năng hiện đại.

BYD Atto 2 sở hữu thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn theo phong cách crossover đô thị. Xe có kích thước tổng thể 4.310 x 1.830 x 1.675 mm (dài x rộng x cao), nhỏ hơn Atto 3 nhưng lớn hơn so với mẫu BYD Dolphin trước đó, giúp xe di chuyển linh hoạt trong thành phố nhưng vẫn đủ không gian thoải mái cho cả gia đình.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED hiện đại, tích hợp tính năng đèn chờ dẫn đường. Cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ biểu tượng Möbius, nối liền hai bên tạo điểm nhấn độc đáo. Những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe kết hợp với cản trước và sau tạo nên tổng thể thiết kế mạnh mẽ, cá tính.

BYD Atto 2 sử dụng mô tơ điện cầu trước cho công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 8,3 giây. Dòng xe này cũng được tích hợp pin Blade Battery độc quyền, có dung lượng 45,12 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 380 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nội thất xe thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, với ghế bọc da nhân tạo thân thiện với môi trường, màn hình cảm ứng 12,8 inch đặt tại vị trí trung tâm, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, thẻ NPC và điện thoại thông minh có cài đặt app BYD. Xe có 5 chỗ ngồi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, nhiều hộc chứa đồ tiện dụng, phù hợp cho nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình nhỏ.

BYD Atto 2 trang bị đến 16 tính năng an toàn, tiên tiến như hỗ trợ xuống dốc, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cân bằng điện tử ESC, phanh an toàn ABS… Trong đó xe còn tích hợp 2 radar phía trước, 4 radar phía sau giúp hỗ trợ các hệ thống an toàn kết hợp cùng camera 360 độ hỗ trợ người lái quan sát hiệu quả.

Trong thời gian mở bán, khách hàng đặt trước xe BYD Atto 2 tại BYD NEG sẽ được tặng kèm bộ sạc treo tường 7kW, sạc cầm tay 2.2kW, thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L… Chính sách bảo hành vượt trội: 6 năm/150.000km cho xe và lên đến 8 năm/160.000km đối với pin Blade. Khách hàng có nhu cầu tham khảo, đăng ký lái thử BYD Atto 2 hoặc các dòng xe khác của BYD có thể truy cập website: https://bydneg.vn hoặc liên hệ hotline: 0833 999 000.

BÌNH LÂM