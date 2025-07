BYD Atto 3 đạt chuẩn an toàn 5 sao từ châu Âu

Thời điểm mới ra mắt vào năm 2022, BYD Atto 3 là mẫu crossover điện cỡ B+ nhận được điểm an toàn 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP, chứng minh khả năng bảo vệ người lái và hành khách tối ưu.

BYD Atto 3 ghi dấu ấn về độ an toàn nhờ nền tảng e-Platform 3.0 - một kiến trúc khung gầm thông minh, có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ vững chắc cho xe. Với thiết kế “đường dẫn đa tải”, giúp phân tán lực va chạm ra toàn bộ khung xe thay vì dồn vào khoang lái, từ đó tăng độ an toàn cho hành khách bên trong xe.

Phiên bản Dynamic và Premium của dòng xe BYD Atto 3 đều đáp ứng được các tính năng an toàn toàn diện theo tiêu chuẩn như túi khí, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo va chạm phía sau, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, giữ làn đường cho trường hợp khẩn cấp…

Bên cạnh tính năng an toàn vượt trội, dòng xe BYD Atto 3 còn nhận được sự quan tâm của người dùng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, những tiện ích hiện đại.

BYD Atto 3 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa khoảng 150 kW (201 mã lực) và mô-men xoắn 310 Nm. Với bản Dynamic, xe sử dụng pin 49,92 kWh, cho quãng đường 410km/sạc theo chuẩn NEDC; bản Premium dùng pin 60,48kWh, cho 480km/sạc theo chuẩn NEDC đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng.

Cả hai phiên bản cũng đều có hệ thống đèn pha kết hợp với đèn hậu tạo ra chùm sáng rộng giúp cải thiện tầm nhìn và trải nghiệm lái xe vào ban đêm. Tải trọng không gian lớn, hàng gập ghế sau 60/40 tạo thể tích khoang hành lý lên đến 1.330 lít, khách hàng có thể chở được nhiều hành lý hơn khi di chuyển 2 người.

Theo khảo sát người tiêu dùng về phương tiện giao thông điện của UNDP (Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc) cho thấy 68% người tiêu dùng Việt Nam coi an toàn là yếu tố quyết định khi chọn xe điện, đặc biệt là các mẫu xe có chứng nhận an toàn quốc tế.

Theo đại diện BYD An Giang: “Đa phần khách hàng đến với BYD An Giang với nhu cầu tìm kiếm xe điện có độ an toàn cao, vận hành êm ái thường quan tâm đến dòng xe BYD Atto 3. Sau khi lái thử và xem xét các yếu tố về nội thất, tính năng, sự êm ái, nhiều khách hàng đã quyết định đặt cọc trực tiếp tại showroom để sở hữu chiếc xe này”.