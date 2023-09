Bùng nổ chuỗi sự kiện âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ “khủng” ở nhiều tỉnh thành

VinaPhone tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc Sound Freedom by VinaPhone, quy tụ dàn sao “khủng” tại Hải Phòng, Nghệ An, Đắk Lắk, Cà Mau, bắt đầu từ ngày 30-9 tới đây. Các sự kiện đều được đầu tư công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, hứa hẹn đem đến cho khán giả những đêm nhạc thăng hoa, bùng cháy cảm xúc, với sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu như Tóc Tiên, Bích Phương, Rapper Phúc Du,…

Thoả mãn “cơn khát” quẩy cùng âm nhạc của giới trẻ các địa phương

Là thương hiệu thường xuyên mang các hoạt động nghệ thuật đến với giới trẻ, năm nay, VinaPhone tiếp tục chuỗi sự kiện âm nhạc với chủ đề Sound Freedom tại 4 tỉnh thành Hải Phòng, Nghệ An, Đắk Lắk, Cà Mau. Sự kiện sẽ được tổ chức với quy mô đầu tư hoành tráng, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ "hot" như Tóc Tiên, Bích Phương, Mono, Rapper Phúc Du, hứa hẹn một mùa tựu trường đầy náo nhiệt và sôi động. Tất cả các sự kiện diễn ra tại mỗi tỉnh sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình MyTV và trên các nền tảng mạng xã hội của VNPT VinaPhone.

Hải Phòng là điểm đặt chân đầu tiên của Chuỗi sự kiện Sound Freedom by VinaPhone vào tối ngày 30-9 tới đây tại Quảng trường Nhà hát Thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ rất "hot" như Bích Phương, Rapper Phúc Du, Vũ Thảo My, Tích Kỳ, DJ Kruise.

Nghe nhạc săn quà khủng

Đặc biệt hơn, khán giả đến với sự kiện sẽ được trải nghiệm công nghệ với những game hiện đại như thực tế ảo và nhận được những phần quà giá trị như iPhone 14 promax, thẻ cào điện thoại.

Nhà mạng VinaPhone đã từng gây ấn tượng và khẳng định được độ chơi lớn khi liên tiếp tổ chức chuỗi sự kiện EDM by VinaPhone mang tầm vóc quốc tế giai đoạn từ năm 2016-2019 với sự hiện diện của các ngôi sao EDM hàng đầu như Armin Van Buuren (2018), Martin Garrix (2016), Hardwell (2017), được fans ưu ái ví như sự kiện Tomorrowland của Việt Nam; và gần đây nhất là Đại nhạc hội Thank you, Vietnam tại Hà Nội năm ngoái, lập kỷ lục với khoảng 30.000 khán giả đến dự sự kiện và hàng trăm nghìn lượt xem trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Chuỗi sự kiện âm nhạc Sound Freedom năm nay đi dọc 3 miền Bắc, Trung, Nam và hứa hẹn sẽ “đốt cháy mọi giác quan” của khán giả, đặc biệt là giới trẻ địa phương.