Cà Mau: Khởi tố thai phụ lừa bán người thân sang nước ngoài làm việc

Ngày 3-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Mỹ Nhiên (sinh năm 1993, thường trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra, làm rõ về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.