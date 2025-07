Khởi tố 124 bị can vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi

Ngày 5-7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TPHCM vừa đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng do đối tượng Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TPHCM cầm đầu). Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi.