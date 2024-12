Cà Mau: Người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mạnh

Ngày 5-12, ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày càng tăng. Qua đó, góp phần ổn định, nâng cao đời sống, sức khoẻ của người dân và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH tự nguyện đến người dân

Hiện hơn 1 triệu người trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia BHYT, tăng hơn 26.340 người so với cùng kỳ, tỷ lệ bao phủ đạt 95% dân số, vượt 1,5% so với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được HĐND tỉnh Cà Mau giao tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 6-12-2023.

Còn số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau là hơn 32.200, tăng hơn 9.230 người so với cùng kỳ; số người tham gia BHTN trên 55.400 người, tăng gần 950 người so với cùng kỳ, đạt trên 90% so với lao động thuộc diện phải tham gia.

Người dân khám chữa bệnh bằng BHYT tại một phòng khám trên địa bàn TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Cũng theo ông Trịnh Trung Kiên, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN kịp thời, đầy đủ với tổng số tiền trên 1.487 tỷ đồng; có trên 3 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với số tiền trên 1.315 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ đồng bộ dữ liệu người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt gần 99%; trên 196.000 người tham gia BHXH cài đặt ứng dụng VssID; số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm là 4.656, đạt tỷ lệ trên 99%.

Cùng ngày, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã có tờ trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua đó, góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, duy trì ổn định tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh năm sau cao hơn năm trước luôn đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29-4-2022; hạn chế tình trạng tái nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

TẤN THÁI