Cà Mau: Sạt lở khiến nhiều tài sản trôi sông

Sáng 23-5, bà Nguyễn Hồng Mơ, Chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an và dân quân xuống địa bàn hỗ trợ dân di dời tài sản, khắc phục thiệt hại trong vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn.

Vào khoảng 1 giờ 10 cùng ngày, tại địa bàn ấp Nhà Hội (khu vực Hợp tác xã chế biến than 2-9) xảy ra vụ sạt lở đất làm sập hoàn toàn 3 nhà lò.

Vụ sạt lở cũng ảnh hưởng 4 lò than của các xã viên Hợp tác xã chế biến than 2-9, ước tính ban đầu thiệt hại trên 215 triệu đồng. Riêng hộ ông Chung Văn Tịch (65 tuổi, xã viên Hợp tác xã chế biến than 2-9) thiệt hại nhiều nhất.

Khu vực Hợp tác xã chế biến than 2-9 nằm cặp theo tuyến Kinh 17 - một trong những “điểm nóng” về sạt lở trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thời gian qua, đã có nhiều vụ sạt lở xảy ra tại khu vực này.