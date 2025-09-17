Cà Mau và Tập đoàn FPT hợp tác phát triển nhân lực chất lượng cao

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại lễ ký kết

Một trong những nội dung hợp tác là xây dựng và hoàn thiện thể chế. Theo đó, Tập đoàn FPT hỗ trợ tỉnh Cà Mau xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Tập đoàn FPT phối hợp và hỗ trợ UBND tỉnh Cà Mau cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động thành các nhiệm vụ, dự án triển khai hàng năm, bám sát theo chương trình hành động và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân và Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa ký kết thỏa thuận hợp tác

Tỉnh Cà Mau tạo điều kiện cho Tổ chức Giáo dục FPT xúc tiến đầu tư hệ thống trường phổ thông liên cấp, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Tập đoàn FPT phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tạo ra một cơ sở hạ tầng cho môi trường giáo dục và đào tạo tiên tiến, thu hút các nhà nghiên cứu, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thúc đẩy sự phát triển về công nghệ, khoa học, đổi mới trong cộng đồng học thuật và doanh nghiệp tại Cà Mau và trên cả nước. Đào tạo, bồi dưỡng "bình dân học vụ số" cho cán bộ cấp xã, phường của tỉnh Cà Mau (ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu suất công việc, ứng dụng AI trong công tác vận hành, quản lý).

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng lễ ký kết

Bên cạnh đó, nội dung hợp tác cũng tập trung phát triển nền tảng số, phát triển dữ liệu số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, việc ký kết hôm nay chỉ là bước đầu, còn nhiều việc để triển khai các bước tiếp theo. Vì vậy, từng đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, sớm có sản phẩm cụ thể để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

TẤN THÁI