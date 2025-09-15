Cà Mau: Triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Hữu Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIỀU NGÂN

Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 1-9 đến 30-11, với các nội dung thực hiện: rà soát, phân loại chỉnh lý, cập nhật thông tin để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã có; thu thập, số hóa các giấy tờ, tài liệu có liên quan, phục vụ xây dựng, tạo lập dữ liệu đất ở, nhà ở đối với những trường hợp chưa có dữ liệu nhằm làm giàu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Cà Mau.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Ảnh: TẤN THÁI

Bên cạnh đó, đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của Bộ NN-MT để kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và các Cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương; triển khai vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Hữu Trí nhấn mạnh, chiến dịch này là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, phường. Do đó, các sở, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, phần mềm, kinh phí và các điều kiện khác để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

