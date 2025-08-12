Cà Mau: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 9.020 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%. Kết quả thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả cơ bản như: 100% doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử; 97% doanh nghiệp đăng ký và nộp thuế điện tử; gần 170 doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử; gần 12.710 chữ ký số được cấp cho hơn 4.870 doanh nghiệp; trên 1.260 doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai phần mềm quản lý bán hàng…

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị chuyển đổi số

Dù vậy, tỉnh Cà Mau thuộc nhóm có mật độ doanh nghiệp thấp hơn mức trung bình, quy mô doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu là hộ gia đình. Thói quen sản xuất – kinh doanh truyền thống còn phổ biến, tâm lý ngại thay đổi. Nguồn nhân lực số và kỹ năng quản trị công nghệ còn hạn chế; hạ tầng số chưa đồng bộ, đặc biệt ở khu vực nông thôn; mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp còn thấp. Tỷ lệ tiếp cận chính sách hỗ trợ chưa cao, trong khi yêu cầu hội nhập và cạnh tranh đòi hỏi tốc độ chuyển đổi nhanh hơn.

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đề nghị các sở, ngành, đơn vị tuỳ theo chức năng của cần hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa trong việc chuyển đổi số. Ngược lại, doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu, tiếp cận sử dụng, áp dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp mình. “Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, không riêng gì doanh nghiệp mà cả chính quyền, nếu không quyết tâm sẽ khó thực hiện thành công chuyển đổi số”, ông Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

TẤN THÁI