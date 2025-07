Tạp chí du lịch Mỹ ca ngợi hang Sơn Đoòng kỳ vĩ nhất thế giới

Hang Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Trị được tạp chí du lịch Mỹ vinh danh

Trong bài viết có tiêu đề “World’s Largest Cave in Vietnam Has Its Own Weather System and Rainforest”, Travel+Leisure gọi Sơn Đoòng là một “kỳ quan thiên nhiên siêu thực”, nơi có những mái vòm khổng lồ, rừng nguyên sinh ẩn sâu trong lòng đất, hệ thống sông ngầm và khí hậu biệt lập.

Tạp chí cho biết, hang Sơn Đoòng đủ lớn để chứa trọn một tòa nhà 40 tầng. Những khối thạch nhũ ở đây đã tồn tại hàng triệu năm. Đây là một trong những điểm đến kỳ vĩ và khắc nghiệt bậc nhất hành tinh, được giới hạn cho khoảng 1.000 người mỗi năm, dưới hình thức tour mạo hiểm.

Travel+Leisure nhấn mạnh, hành trình đến Sơn Đoòng không dành cho số đông. Đây là một trải nghiệm phiêu lưu đặc biệt, nơi con người đứng trước sự vĩ đại và nguyên sơ của thiên nhiên, chỉ có thể im lặng mà thán phục.

Travel+Leisure là tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ, ra đời từ năm 1937. Với 16 triệu độc giả toàn cầu mỗi tháng, tạp chí được coi như “cẩm nang vàng” của giới du lịch quốc tế. Những bài viết trên Travel+Leisure có ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu hướng du lịch toàn cầu và là kênh truyền thông uy tín, góp phần định vị thương hiệu điểm đến.

Việc hang Sơn Đoòng tiếp tục được truyền thông quốc tế vinh danh là một minh chứng sống động cho sức hút ngày càng rõ nét của du lịch mạo hiểm Quảng Trị trên bản đồ thế giới.

MINH PHONG