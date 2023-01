Các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TPHCM đã hết cảnh ùn ứ

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo nhanh tình hình hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội và TPHCM tính đến ngày 30-1. Báo cáo cho biết, lượng phương tiện đến đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM đã "hạ nhiệt" so với dịp cuối năm 2022.

Cụ thể, trong ngày 30-1, tại Hà Nội có 1.061 phương tiện được kiểm định. Trong ngày, các phương tiện đến đều không có hiện tượng ùn ứ khi vào kiểm định. Đến thời điểm 17 giờ cùng ngày đã hết xe (không có xe phải chờ).

Tương tự, tại TPHCM ngày 30-1 có 860 xe được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Các phương tiện đến kiểm định không còn hiện tượng ùn ứ, một số trung tâm có lượng xe đến kiểm định ở mức thấp. Từ 17 giờ cùng ngày, các trung tâm cũng đã hết xe (không có xe phải chờ).

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, hiện cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Trong số 37 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động, có 29 trung tâm liên quan đến sai phạm và đã bị Cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 trung tâm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 trung tâm dừng do không đủ điều kiện theo quy định.

Riêng tại TPHCM đang có 12 trung tâm đăng kiểm hoạt động với 35 dây chuyền và 7 trung tâm dừng hoạt động với 13 dây chuyền.