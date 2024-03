Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét (Quảng Bình)

Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp là gói thầu XL01 (thi công xây dựng 2 hầm đường sắt) và gói thầu XL02 (thi công xây dựng các công trình cầu, đường sắt, thông tin tín hiệu và các công trình còn lại).

Quang cảnh lễ triển khai thi công

Gói thầu XL01 thi công xây dựng 2 hầm đường sắt là gói thầu quan trọng thuộc dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét (xã Hương Hóa, Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa), thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, được thực hiện bằng nguồn vốn ODA.

Gói XL01 thi công xây dựng 2 hầm đường sắt, tổng chiều dài 935m, thời gian thực hiện 23 tháng do liên danh Công ty Ilsung - Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Trong đó, hầm 1 dài 620m, hầm 2 dài 393m, khổ hầm 10m, thiết kế theo tiêu chuẩn hầm đường sắt cấp I.



Đại diện Bộ GTVT tặng quà đơn vị thi công

Đèo Khe Nét là một trong 5 đèo cao nhất trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đèo nằm giữa tuyến Vinh (Nghệ An) và Đồng Hới (Quảng Bình), từ ga Vinh lên đến đỉnh đèo dài khoảng 200 km. Tuyến đèo có địa hình phức tạp, hiểm trở với độ cao hơn 700 m so với mực nước biển. Đường lên đèo Khe Nét đi qua 32 khúc cua hẹp phải dùng ray hộ bánh. Tàu khách qua đây chỉ chạy được 20 - 25 km/giờ, tàu hàng phải có thêm đầu máy đẩy mới qua được. Do địa hình quanh co hiểm trở, tốc độ khai thác hạn chế đã khiến đèo Khe Nét trở thành một trong những nút thắt về khai thác trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Máy móc đã sẵn sàng tại công trình

Sau lễ triển khai thi công, nhà thầu sẽ huy động nhân sự, thiết bị để chính thức triển khai xây dựng.

Nhà thầu huy động máy móc nhân công thi công ngay trong ngày

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, cả nước sẽ thực hiện nâng cấp 2.440km tuyến đường sắt hiện hữu, hoàn thành 2.362km tuyến đường sắt mới. Tầm nhìn đến năm 2050, có 6.354km đường sắt trong mạng lưới quốc gia được quy hoạch, trong đó, phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến metro đô thị.

MINH PHONG