Cấm đấu thầu 3 năm đối với 4 nhà thầu có hành vi gian lận

Cổng Thành cổ Diên Khánh

Cụ thể, Công ty CP Xây dựng số 1 Việt Quang (TPHCM) kê khai nhân sự chủ chốt là ông Nguyễn Hoàng Nam - vị trí cán bộ phụ trách đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tốt nghiệp Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng.

Tuy nhiên, qua xác minh, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng xác nhận không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông Nguyễn Hoàng Nam.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BHT Tây Sơn (TP Hà Nội) kê khai thiết bị thi công chủ yếu thuộc sở hữu của công ty (máy ủi nhãn hiệu B140 có số khung/số máy B140-65 195/57934) và cung cấp Giấy chứng nhận kiểm định tương ứng (số 4020KÐXD-TBTC tháng 10-2023) do Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật, An toàn và Tư vấn xây dựng (tên mới là Công ty CP Kiểm định kỹ thuật An toàn và Tư vấn Xây dựng INCOSAF – MST: 0100763132) cấp.

Tuy nhiên, qua xác minh, giấy chứng nhận kiểm định trên không phải do Công ty CP Kiểm định kỹ thuật An toàn và Tư vấn Xây dựng INCOSAF ban hành.

Tương tự, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Đức Tín (tỉnh Phú Yên) kê khai nhân sự chủ chốt là bà Nguyễn Thị Nguyệt Cang - vị trí cán bộ phụ trách trắc đạc, tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất, chuyên ngành Trắc Địa.

Tuy nhiên, qua xác minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất xác nhận không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho bà Nguyễn Thị Nguyệt Cang.

Cuối cùng là Công ty CP Xây dựng Công trình văn hóa - thể thao và du lịch (TP Hà Nội). Công ty này kê khai nhân sự chủ chốt là ông Phan Văn Tuệ - vị trí cán bộ phụ trách thi công tu bổ, tôn tạo phục hồi di tích, tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

Tuy nhiên, qua xác minh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xác nhận không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông Phan Văn Tuệ.

Cấm thầu 3 năm đối với 4 nhà thầu có hành vi gian lận tại Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định cấm 4 nhà thầu nói trên tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự án đầu tư kinh doanh, dự toán mua sắm sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, trong thời gian 3 năm.

Gói thầu số 5 thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định 3413/QĐ-UBND ngày 29-12-2023. Đây là dự án được xếp vào nhóm B, thời gian thực hiện là 4 năm với tổng mức đầu tư gần 167 tỷ đồng.

TRƯƠNG NHÂN