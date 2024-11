Cấm xe từ 17 giờ ngày 8-11 đoạn đường qua đèo Cù Hin có nguy cơ sạt lở

Đèo Cù Hin dài khoảng 8 km, nối từ TP Nha Trang dẫn ra sân bay Cam Ranh với nhiều khúc cua và mật độ xe chạy nhiều. Hiện tại trên đèo Cù Hin có 2 khối đá nhỏ và 1 tảng đá lớn nằm trên một lớp đất có độ dày khoảng 60cm, ở độ cao 30 m, cách mép đường nhựa khoảng 25m về phía núi Cù Hin, đã bị nước xói mòn một phần chân, có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Tảng đá trên núi Cù Hin có nguy cơ lăn xuống đường

Chiều 8-11, có mặt tại đèo Cù Hin, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo các sở ban ngành liên quan phải có phương án xử lý, trong ngày hôm nay phải di dời ngay các trụ điện và hệ thống lưới điện để đảm bảo mặt bằng cho các thiết bị thi công.

UBND TP Nha Trang phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan, trong vòng 24 giờ tới, phải triển khai di dời các khối đá về nơi an toàn. Trong quá trình di dời, các lực lượng phải túc trực để phân luồng, cảnh báo đối với người dân và các phương tiện giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (ở giữa) chỉ đạo tại hiện trường

"Trong vòng 24 giờ tới, các đồng chí không di dời được khối đá này, các đồng chí phải chịu trách nhiệm với tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước người dân", Bí thư tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở ban ngành.

Tại hiện trường, Bí thư tỉnh Khánh Hòa nhận định, các khối đá tại núi Cù Hin có nguy cơ sẽ lăn xuống và rơi xuống đường bất kỳ lúc nào, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân, cũng như phương tiện giao thông đi qua địa bàn này, đồng thời có thể gây ra cản trở, ách tắc giao thông.

Các phương tiện chuyên dụng được đưa tới xử lý khối đá trên đèo Cù Hin

Dự kiến, đoạn đường này sẽ cấm xe từ 17 giờ ngày 08-11 cho đến khi hoàn thành việc xử lý tảng đá trên đỉnh núi (dự kiến sau 24 giờ).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ, tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa trong những ngày tới do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 7 (Yinxing). Nhiều ngày qua, Khánh Hòa cũng đã có mưa to đến rất to, do đó nguy cơ sạt lở rất cao. Việc xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ sạt lở đang được tỉnh Khánh Hòa tích cực rà soát và lên phương án xử lý.

TRƯƠNG NHÂN